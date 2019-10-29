Американская модель объяснила, зачем показала грудь на стадионе

Американская модель Лорен Саммер рассказала о своем поступке во время бейсбольного матча между "Вашингтоном" и "Хьюстоном". Девушка вместе со своими подругами обнажила грудь на трибунах, а момент попал в видеотрансляцию на канале Fox.

Саммер призналась, что это была рекламная акция одного из журналов для взрослых. Вместе с тем, часть заработка она пообещала отдать на борьбу с раком груди.

"Наши доходы будут направлены на оплату медицинских счетов женщин с раком груди", - написала Саммер в Twitter.

Девушки стали известными после того, как видео облетело весь интернет. Главная лига бейсбола (MLB) не оценила поступок девушек и пожизненно запретила им посещать игры.