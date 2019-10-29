Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю. Это произошло во время тренировки перед показательными выступлениями на Гран-при Канады.



Четверной Ханю и Трусовой.

Трусова сама попросила Ханю выполнить параллельный тулуп. Четверные прыжки получились у победителей соревнований не с первого раза.

"Первый раз он упал, а я коснулась рукой льда. Со второго раза у нас обоих получилось хорошо", - заявила Трусова в интервью Olimpic Channel.

Трусова стала рекордсменкой мира, получив оценку 166,62 за произвольную программу на Гран-при Канады.