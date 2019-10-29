Боец из США не смог приехать в Москву из-за проблем с российской визой

Американский боец смешанных единоборств Энтони Хэмилтон отказался от участия в турнире GTC 7 в Москве, где должен был встретиться с Анатолием Малыхиным. Бой не состоится из-за проблем американца с российской визой.
"Ситуация с получением визы затянулась. Не думаю, что смогу выступить. Я сделал все, что было в моих силах", - написал Хэмилтон в Instagram.
Теперь 30 октября в Москве Малыхин встретится с аргентинцем Лукасом Алсиной. Для россиянина этот бой станет седьмым в карьере. Предыдущие шесть он выиграл.
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.