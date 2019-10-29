Американцы подарили российскому хоккеисту набор супов

Американский производитель консервированных супов Campbell Soup подарил российскому хоккеисту "Торонто" Илье Михееву набор своей продукции. 25-летний нападающий стал известен в НХЛ благодаря своему интервью, в котором удивился, что в Канаде не любят есть суп.

Михеев поблагодарил компанию за подарок и пообещал есть суп.

"Спасибо Campbell за хороший подарок в раздевалку. Обязательно буду есть суп перед матчем. Я люблю суп, и вы тоже должны", - написал Михеев в Twitter.

Михеев провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 4 шайбы.