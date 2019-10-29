Три модели обнажили грудь на стадионе, за что были наказаны

Американские модели Лорен Саммерс, Джулия Роуз и Кайла Лорен стали известными после бейсбольного матча между командами "Вашингтон" - "Хьюстон". Девушки обнажили грудь, а момент попал в трансляцию на телеканале Fox.



Три модели обнажили грудь на стадионе.

Видео стало вирусным в США, а Главной лиге бейсбола (MLB) не составило труда вычислить нарушительниц порядка. Девушки во всем признались и получили наказание.

MLB не оценила акцию моделей и пожизненно запретила им посещение бейсбольных матчей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на матче "Вашингтон" - "Хьюстон" зрители освистали президента США Дональда Трампа.