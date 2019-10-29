Карпин оценил шансы "Ростова" на чемпионство

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, как относится к разговорам о чемпионском титуле. По его словам, это звучит смешно и сюрреалистично.

По словам Карпина, эти разговоры мешают футболистам настраиваться на матчи. Тренер считает, что это повлияло на поражение команды в матче с "Зенитом" (1:6).

"Я считаю, что рано нам думать о чемпионской гонке в принципе. В тот момент, когда мы подумали о ней, получилось то, что с "Зенитом"", — заявил Карпин в интервью "России 24".

"Ростов" после 14-го тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков и отстает от лидирующего "Зенита" на три очка.

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