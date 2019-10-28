Сын Пескова поговорил с Макгрегором о дагестанцах

Николай Песков, сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова встретился с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Песков во время разговора объяснил ирландцу, почему он не должен был оскорбительно высказываться о дагестанцах. Николай признался, что является болельщиком Конора и надеется, что он все исправит и добьется реванша с Хабибом Нурмагомедовым.

"После его высказываний о дагестанцах мне было очень важно донести до него что выражаться в России надо аккуратней. Трешток как в Америке - здесь не прокатит. Человек он далеко не глупый, и все понял. Думаю, он все исправит. Лично я желаю ему дальнейших успехов и с нетерпением жду реванша", - написал Николай Песков.

Напомним, во время пресс-конференции в Москве Макгрегор назвал дагестанцев людьми, которые "постоянно убегают и дерутся только с теми, кого не боятся". Это вызвало волну возмущения в России.