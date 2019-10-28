Агент нагрубил журналисту после вопроса о гражданстве Малкина

Геннадий Ушаков, агент хоккеиста "Питтсбурга" Евгения Малкина не стал опровергать информацию об американском гражданстве игрока сборной России. Вопрос по этому поводу журналиста "РИА Новости" вызвал неоднозначную реакцию Ушакова.

Ранее сообщалось, что у хоккеиста есть гражданство США. Об этом сообщил юрист Дмитрий Мачихин, который занимался делами Малкина.

"Не пойму, почему вас всех волнует, есть у Малкина американский паспорт или нет. Почему вас это вообще должно волновать?", - сказал Ушаков по телефону.

Малкин проживает в США с 2006 года. За это время хоккеист провел 72 игры в составе сборной России, в которых забросил 39 шайб.