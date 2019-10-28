Футболистов "Локомотива" оштрафовали за тонировку

Футболисты "Локомотива" Федор Смолов и Дмитрий Живоглядов были оштрафованы ГИБДД за несколько часов до начала игры против "Спартака". Перед стадионом "РЖД Арена" сотрудники ДПС выписали игрокам штраф за тонировку, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Вместе с тем, сотрудники с пониманием отнеслись к ситуации футболистов, которые опаздывали на игру, и не стали срывать тонировку. На это им дали два дня.

Смолов не принимал участия в игре из-за травмы, Живоглядов отсутствовал из-за дисквалификации.