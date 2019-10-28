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Источник Правда.Ру

Федерация бокса подарит автомобили российским легкоатлеткам

Спорт print

Федерация бокса России (ФБР) вознаградит российских легкоатлеток Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову за победы на чемпионате мира в Дохе. Спортсменкам и их тренерам будут вручены автомобили и деньги. Сделано это будет во время награждение призеров женского чемпионата мира по боксу.

Столь необычно решение ФБР связано с тем, что "спортсмены должны помогать друг другу", сообщил глава организации Умар Кремлев. Ранее муж Марии Ласицкене высмеял в Twitter Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Он указал, что призеры мужского чемпионата мира по боксу получили от ФБР по автомобилю и 5 млн рублей, а легкоатлеты от ВФЛА "смс с букетиком".

Ласицкене на ЧМ выиграла прыжки в высоту, Сидорова стала лучшей шестовичкой. 

Темы бокс вфла автомобиль легкая атлетика мария ласицкене анжелика сидорова федерация бокса россии
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