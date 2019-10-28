Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Теперь в Call of Duty можно повоевать в центре Донецка

Спорт print

25 октября геймерам была представлена игра "Call of Duty: Modern Warfare". Это шестнадцатая часть шутера с совершенно новым сюжетом.

Одна из локаций игры представляет собой центр Донецка. Геймеры могут выбрать карту под названием "Downtown Donetsk". Сюжет происходит около стадиона "Донбасс Арена".

При этом в игре нет какой-либо привязки к конфликту на Юго-Востоке Украины. Игрок может выбрать одну из команд, но никаких упоминаний о ДНР или ВСУ не нашлось.

Ранее сообщалось, что в заставке к игре появляется вышка аэропорта Донецка, за которую в 2015 году шли ожесточенные бои. Пока никаких подтверждений использования этой локации в игре нет.

Конфликт на Юго-Востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Во время активных боевых действий снаряды долетали до центра Донецка. Взрывной волной было повреждено остекление стадиона "Донбасс Арена".

Темы call of duty донецк донбасс геймеры киберспорт война на украине юго-восток украины
Актуальная аналитика
Общество
«Чужой» против чужих
Военные новости
Сравниваем две армии - России и США
Здоровье
Новый британский метод вывода из комы - нейростимуляция без вскрытия черепной коробки
Новости Все >
Собянин: полиция спасла Москву от беспорядков на летних митингах
Хоккеист Малкин получил гражданство США
31% жителей России опасаются военного нападения на страну
Футболистов "Локомотива" оштрафовали за тонировку
Федерация бокса подарит автомобили российским легкоатлеткам
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в США
ФБР и судья извинились перед Бутиной после судебного заседания
Теперь в Call of Duty можно повоевать в центре Донецка
Растет число стран, в которых создаются российские военные базы
Российских легкоатлеток отстранили после перепроверки допинг-проб
Последние материалы
31% жителей России опасаются военного нападения на страну
Футболистов "Локомотива" оштрафовали за тонировку
«Чужой» против чужих
Сравниваем две армии - России и США
Федерация бокса подарит автомобили российским легкоатлеткам
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в США
ФБР и судья извинились перед Бутиной после судебного заседания
Новый британский метод вывода из комы - нейростимуляция без вскрытия черепной коробки
Мифы о недвижимости Таиланда
Теперь в Call of Duty можно повоевать в центре Донецка
Популярное
Новости Украины
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.

В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы
Фигурное катание
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Новости футбола
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Вячеслав Шпаковский «Чужой» против чужих Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Эксперты объявили Крида антироссийским сатанистом Василий Амирджанов Любовь Степушова Аргентина: Ключ к триумфу Кристины Киршнер - выбор преемника Любовь Степушова
Комментарии
ФБР и судья извинились перед Бутиной после судебного заседания
Востоковед: России надо поучиться у Ирана
Собянин: полиция спасла Москву от беспорядков на летних митингах
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американский аналитик рассказал о перспективах Европы после переизбрания Трампа
Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком
Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком
Зеленский прогнулся перед фашистами. Последствия трагичны
В России не будут вводить предложенный Чубайсом налог
В США предложили укреплять НАТО на юге из-за угрозы со стороны России
Аргентина: Ключ к триумфу Кристины Киршнер - выбор преемника
Дочь Заворотнюк выложила в Instagram жизнерадостное фото с улыбкой
Российский политолог предложил два варианта решения проблемы Донбасса
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Зеленский лично прибыл в Донбасс для разгона нацистов
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Российские ученые разработали технологию борьбы с раком
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ