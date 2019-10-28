Теперь в Call of Duty можно повоевать в центре Донецка

25 октября геймерам была представлена игра "Call of Duty: Modern Warfare". Это шестнадцатая часть шутера с совершенно новым сюжетом.

Одна из локаций игры представляет собой центр Донецка. Геймеры могут выбрать карту под названием "Downtown Donetsk". Сюжет происходит около стадиона "Донбасс Арена".

При этом в игре нет какой-либо привязки к конфликту на Юго-Востоке Украины. Игрок может выбрать одну из команд, но никаких упоминаний о ДНР или ВСУ не нашлось.

Ранее сообщалось, что в заставке к игре появляется вышка аэропорта Донецка, за которую в 2015 году шли ожесточенные бои. Пока никаких подтверждений использования этой локации в игре нет.

Конфликт на Юго-Востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Во время активных боевых действий снаряды долетали до центра Донецка. Взрывной волной было повреждено остекление стадиона "Донбасс Арена".