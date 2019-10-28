25 октября геймерам была представлена игра "Call of Duty: Modern Warfare". Это шестнадцатая часть шутера с совершенно новым сюжетом.
Одна из локаций игры представляет собой центр Донецка. Геймеры могут выбрать карту под названием "Downtown Donetsk". Сюжет происходит около стадиона "Донбасс Арена".
При этом в игре нет какой-либо привязки к конфликту на Юго-Востоке Украины. Игрок может выбрать одну из команд, но никаких упоминаний о ДНР или ВСУ не нашлось.
Ранее сообщалось, что в заставке к игре появляется вышка аэропорта Донецка, за которую в 2015 году шли ожесточенные бои. Пока никаких подтверждений использования этой локации в игре нет.
Конфликт на Юго-Востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Во время активных боевых действий снаряды долетали до центра Донецка. Взрывной волной было повреждено остекление стадиона "Донбасс Арена".
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.