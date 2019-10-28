Российских легкоатлеток отстранили после перепроверки допинг-проб

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) дисквалифицировал российских легкоатлеток Наталью Гущину и Анну Назарову. Решение об отстранении было принято после перепроверки допинг-проб на Олимпиаде-2012, сообщает пресс-служба ВФЛА.

МОК установил, что Гущина на соревнованиях принимала туринабол. Легкоатлетка, которая бежала дистанции 100, 200 и 400 метров, дисквалифицирована на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 27 марта 2017 года.

Прыгунья в длину Назарова отстранена на два года, с 17 мая 2017 года. Срок дисквалификации легкоатлетки, которую уличили в употреблении туринабола, уже истек.