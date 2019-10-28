Квят заявил, что судьи убивают Формулу-1

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят считает, что судьи своими решениями убивают спортивную составляющую в Формуле-1. Ранее стюарды оштрафовали россиянина за аварию на последнем круге Гран-при Мексики.

Квят пытался обогнать Ника Хюлькенберга, но зацепил пилота "Рено", и тот улетел в отбойник. Россиянин финишировал девятым, но очков не получил. Пилота оштрафовали на 10 секунд, в итоговом протоколе он занял 11-е место.

"Я бы не хотел говорить слишком много, я все еще расстроен. Как гонщик категорически не согласен с таким решением. Нико защищал свою позицию, а я атаковал. Мы столкнулись, так бывает. Особенно в последнем повороте последнего круга.

Болельщикам нравится такое. Если за это наказывать, то они просто убьют Формулу-1", - приводит Autosport слова Квята.