Футболист "Витесса" принес извинения Слуцкому

Полузащитник "Витесса" Ришедли Базур вернулся к тренировкам с основным составом команды. На прошлой неделе он попал в скандал, оскорбив главного тренера команды Леонида Слуцкого.

"Базур вернулся к тренировкам. Полузащитник принес извинения и с сегодняшнего дня может выходить на поле", - говорится в сообщении "Витесса" в Twitter.

На утренней тренировке Базур столкнулся с Джей-Роем Гротом, между футболистами произошла словесная перепалка. Слуцкий сделал замечание Базуру и отправил его в раздевалку. На это футболист ответил фразой, цензурно которую можно перевести примерно так: "Отвали, я не хочу играть за твою команду".

Базур был отстранен от тренировок. Команда на выходных неожиданно уступила "Ден Хаагу" и опустилась на четвертое место в таблице, набрав 23 очка.

Базур считался одним из самых талантливых в своем возрасте и даже имеет опыт выступлений в сборной Голландии (6 матчей). После школ "ПСВ" и "Аякса" он выступал в составе амстердамской команды, а в начале 2017 года перешел в "Вольфсбург" за 12 млн евро. Закрепиться в составе немецкой команды он не смог, после чего отправился по арендам - "Порту-Б", "Утрехт", а теперь "Витесс".