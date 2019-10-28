Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Футболист "Витесса" принес извинения Слуцкому

Спорт » Командные виды » Футбол print

Полузащитник "Витесса" Ришедли Базур вернулся к тренировкам с основным составом команды. На прошлой неделе он попал в скандал, оскорбив главного тренера команды Леонида Слуцкого.

"Базур вернулся к тренировкам. Полузащитник принес извинения и с сегодняшнего дня может выходить на поле", - говорится в сообщении "Витесса" в Twitter.

На утренней тренировке Базур столкнулся с Джей-Роем Гротом, между футболистами произошла словесная перепалка. Слуцкий сделал замечание Базуру и отправил его в раздевалку. На это футболист ответил фразой, цензурно которую можно перевести примерно так: "Отвали, я не хочу играть за твою команду".

Базур был отстранен от тренировок. Команда на выходных неожиданно уступила "Ден Хаагу" и опустилась на четвертое место в таблице, набрав 23 очка. 

Базур считался одним из самых талантливых в своем возрасте и даже имеет опыт выступлений в сборной Голландии (6 матчей). После школ "ПСВ" и "Аякса" он выступал в составе амстердамской команды, а в начале 2017 года перешел в "Вольфсбург" за 12 млн евро. Закрепиться в составе немецкой команды он не смог, после чего отправился по арендам - "Порту-Б", "Утрехт", а теперь "Витесс".

Темы футбол фк витесс ришедли базур леонид слуцкий
Актуальная аналитика
Дальний Восток
Кто мутит воду в Гонконге
Общество
Эксперты объявили Крида антироссийским сатанистом
Силовые структуры
Уманская яма: концлагерь о котором знают немногие
Новости Все >
Российских легкоатлеток отстранили после перепроверки допинг-проб
Квят заявил, что судьи убивают Формулу-1
В США предложили укреплять НАТО на юге из-за угрозы со стороны России
Футболист "Витесса" принес извинения Слуцкому
Лидер группы Muse поблагодарил Трусову за катание под его музыку
Майкл Фелпс обвинил своих соперников в употреблении допинга
Ветеринары: сколько нужно гулять с собакой для профилактики ожирения
Стала известна стоимость проезда по новой трассе Москва - Петербург
Исполком ВАДА рассмотрит российский вопрос через неделю
Американский баскетболист ЦСКА в детстве считал Россию ужасной
Последние материалы
Зеленский прогнулся перед фашистами. Последствия трагичны
В США предложили укреплять НАТО на юге из-за угрозы со стороны России
Футболист "Витесса" принес извинения Слуцкому
Лидер группы Muse поблагодарил Трусову за катание под его музыку
Аргентина: Ключ к триумфу Кристины Киршнер - выбор преемника
Для чего на машине сзади весит маленькое ведерко?
Майкл Фелпс обвинил своих соперников в употреблении допинга
Ветеринары: сколько нужно гулять с собакой для профилактики ожирения
Стала известна стоимость проезда по новой трассе Москва - Петербург
Исполком ВАДА рассмотрит российский вопрос через неделю
Популярное
Новости Украины
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.

В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы
Фигурное катание
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Новости футбола
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Василий Амирджанов Эксперты объявили Крида антироссийским сатанистом Василий Амирджанов Любовь Степушова Аргентина: Ключ к триумфу Кристины Киршнер - выбор преемника Любовь Степушова Соломон Соловьев Джулия Робертс между теткой и телкой - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В России не будут вводить предложенный Чубайсом налог
В США предложили укреплять НАТО на юге из-за угрозы со стороны России
Аргентина: Ключ к триумфу Кристины Киршнер - выбор преемника
Дочь Заворотнюк выложила в Instagram жизнерадостное фото с улыбкой
Российский политолог предложил два варианта решения проблемы Донбасса
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Зеленский лично прибыл в Донбасс для разгона нацистов
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Российские ученые разработали технологию борьбы с раком
Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком
Пропавшие в Сирии россиянки записали аудио с просьбой о помощи
Пропавшие в Сирии россиянки записали аудио с просьбой о помощи
Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком
Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком
"Мисс Украина" объяснила свой неоднозначный ответ по Крыму
Востоковед: России надо поучиться у Ирана
Как США страх перед ядерной войной потеряли
Востоковед: России надо поучиться у Ирана
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ