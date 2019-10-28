Заместитель гендиректора РУСАДА Мария Пахноцкая объяснила, когда будет рассмотрен вопрос соответствия российского антидопингового агентства. Заседание исполкома ВАДА состоится 4 ноября в польском Катовице.
По словам Пахноцкой, вопрос будет рассмотрен в любом случае. Даже если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации, российская проблема уже включена в повестку дня.
Вместе с тем, 4 ноября вряд ли будет принято решение по соответствию РУСАДА. Эксперты не успеют к этому времени оценить ответы России по поводу изменения базы данных московской антидопинговой лаборатории.
7 ноября состоится совет учредителей ВАДА, в который входит скандальный украинец Игорь Жданов. На заседании также будет рассмотрен российский вопрос.
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.