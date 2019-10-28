Американский баскетболист ЦСКА в детстве считал Россию ужасной

Баскетболист ЦСКА Рон Бейкер рассказал о том, какие мысли у него были о России до переезда из США. В НБА атакующий защитник выступал с 2016 по 2019 год за "Нью-Йорк" и "Вашингтон". В августе подписал контракт с армейцами.

По словам Бейкера, в его семье все считали Россию ужасной. Баскетболист изменил свое мнение после перехода в ЦСКА.

"В детстве смотришь "Рокки", как Рокки дерется с русским. И все дома говорят: "Ух, Россия — ужасное место". В реальности это такая же страна с такими же людьми, которые работают с девяти до пяти", — заявил Бейкер в интервью Sports. ru.