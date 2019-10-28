Японская команда забила два гола с центра поля за одну минуту

В матче между японскими командами "Ямагата" и "Эхимэ" произошел небывалый для футбола случай. Хозяева забили два гола с центра поля за одну минуту. В воротах гостей стоял Окамото Масахиро.



Два гола с центра поля в одном матче.

Голкипер оба раза слишком далеко выходил за пределы штрафной, а в это время футболисты "Ямагаты" перехватывали мяч на своей половине и переправляли его в сетку. Первый мяч на 61-й минуте забил Шан Накамура, второй - на 62-й Тацухиро Сакамото.

Матч "Ямагата" выиграла со счетом 3:0.