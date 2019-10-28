Тедеско получил удовольствие от работы со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о первых днях работы с красно-белыми. Немецкий специалист возглавил команду две недели назад. За это время спартаковцы сыграли вничью с "Рубином" (0:0) и разгромили "Локомотив" (3:0).

Тедеско отметил, что у него нет проблем со сном, несмотря на работу в таком известном клубе. Он заявил, что получает удовольствие от работы.

"Сплю я всегда 7 часов - с этим нет никаких проблем. Восстановление очень важно в том числе и для тренера. Хотя даже если у нас много дел, то проходят они с отличным коллективом и в комфортной обстановке. Работать в «Спартаке» - удовольствие", - заявил Тедеско в интервью "Чемпионату".

Следующий матч "Спартак" проведет 31 октября. В рамках 1/8 финала Кубка России красно-белые примут на своем поле "Ростов".