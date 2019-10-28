Квят устроил аварию и получил штраф в Мексике

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят неудачно завершил выступления на Гран-при Мексики. На последнем круге гонщик пытался обогнать Нико Хюлькенберга из "Рено", но зацепил противника и отправил того в борт.



Авария Квята и Хюлькенберга.

Квят финишировал девятым, но все же не смог заработать очки. Стюарды оштрафовали россиянина на десять секунд, из-за чего он опустился на 11-е место.

Выиграл гонку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым стал гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, третьим - партнер Хэмилтона Валттери Боттас.

В зачете пилотов лидирует Хэмилтон (363 очка), вторым идет Боттас (289), третьим - Шарль Леклер из "Феррари" (236). Квят располагается на 13-м месте, набрав 34 очка.

"Мерседес" идет первым в Кубке конструкторов (652 очка). Второе место у "Феррари" (466), третье - у "Ред Булла" (341). "Торо Россо" набрали 64 очка и идут шестыми.