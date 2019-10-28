Россия обошла США, но уступила Китаю на Всемирных военных играх

Сборная России заняла второе место в медальном зачете на Всемирных военных играх, проходивших в китайском Ухане. На счету команды 51 золотая, 53 серебряные и 57 бронзовых медалей.

Лучший результат показали хозяева соревнований. Китайцы завоевали 133 золотые, 64 серебряные и 42 бронзовые награды. Третье место у команды Бразилии (20+29+33). Сборная США финишировала 35-й, заработав 8 медалей.

Россия ранее четырежды выигрывала медальный зачет военных игр - в 1995, 1999, 2007 и 2015 годах. Китайцы победили в 2003 году, бразильцы в 2011.