Медведева выступила в Канаде с красивым показательным номером

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с показательным номером на Гран-при Канады. Она сделала прокат под музыку "Windminds of Your Mind" в исполнении All Angels.



Показательный номер Евгении Медведевой.

На этапе Медведева заняла пятое место. Из-за слабого выступления в короткой программе она пропустила вперед Александру Трусову, японку Рику Кихиру, кореянку Ен Ю и американку Брэди Теннелл.

Напомним, Трусова на этом этапе установила мировой рекорд в показательной программе и по сумме баллов. Она выполнила четыре четверных прыжка, три из которых чисто.