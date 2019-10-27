Медведева показала идеальный прокат на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева чисто откатала произвольную программу на Гран-при Канады. За свой прокат россиянка набрала 146,73 балла. Это третий результат в произвольной программе после Александры Трусовой и японки Рики Кихиры.



Произвольная программа Евгенни Медведевой на Гран-при Канады.

Хорошая оценка не помогла Медведевой войти в тройку призеров - слишком много было потеряно в короткой программе. В сумме россиянка набрала 209,72 балла и стала пятой. Призер Олимпиады-2018 пропустила вперед не только Трусову и Кихиру, но и кореянку Ю Ен с американкой Брэди Теннелл.