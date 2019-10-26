Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в ММА

Порноактриса Орион Старр, которую в обычном мире зовут Ребекка Бриггман, провально стартовала в смешанных единоборствах. На турнире Bellator в Коннектикуте она потерпела поражение от Элизы Рид.



Орион Старр нокаутировали в ММА.

Бой был завершен в первом раунде, за 12 секунд до его завершения. Судья поединка зафиксировал технический нокаут.

Бриггман после боя заявила, что собирается продолжить карьеру в ММА. Готовиться к смешанным единоборствам она начала летом. О том, что будет с ее основным видом деятельности, не сообщается.

Главным событием турнира стал бой между Фрэнком Миром и Роем Нельсоном. Поединок завершился победой Мира единогласным решением судей.