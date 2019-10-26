Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медедева завалила короткую программу на Гран-при Канады. Медалистка Олимпийских игр неудачно приземлилась при исполнении двойного акселя, недокрутила каскад тройных флипа и тулупа, а затем упала с тройного лутца.



Короткая программа Медведевой на Гран-при Канады.

Это принесло Медведевой 62,89 балла. Россиянка занимает шестое место после короткой программы. Почти 19 баллов она уступает лидирующей Рике Кихире, 15 - кореянке Ен Ю и 12 россиянке Александре Трусовой. На призовое место в Канаде россиянке рассчитывать будет сложно.

После выступления Медведева отказалась общаться с журналистами, но эмоции фигуристки были видны прям во время трансляции. Произвольная программа у одиночниц состоится 26 октября. Александра Трусова заявила четыре четверных прыжка.