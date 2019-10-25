Тренер турецкой команды побил футболистов в раздевалке

В турецком футболе разгорелся скандал из-за поведения тренера молодежной команды "Кайсери Мейсуспор" Халита Курта. В сеть попало видео, на котором мужчин бьет футболистов в раздевалке.



Тренер побил футболистов турецкой команды.

Футболисты ничего не ответили тренеру, который отвесил им пощечины. Они лишь опустили головы вниз.

Курта раскритиковали журналисты и болельщики. Ранее тренер работал с любительскими командами и неоднократно был замечен в грубом поведении. Специалист срывался не только на футболистов, но и на судей.