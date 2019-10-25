Самый высокий игрок НБА получил сотрясение мозга от удара о потолок

Баскетболист "Бостона" Тако Фолл пропустил матч регулярного чемпионата НБА против "Филадельфии" из-за необычной травмы. 231-сантиметровый спортсмен получил повреждение после удара о потолок.

Фолл в тренировочном лагере "Бостона" ударился о потолок, не заметив его. В этот момент баскетболист мыл руки. Игроку было диагностировано сотрясение мозга, сообщает Yahoo Sports.

Баскетболист приступит к тренировкам в ближайшее время. Фолл подписал контракт с "Бостоном" после того, как не смог пройти процедуру драфта-2019. Он попробовал свои силы в летней лиге и подошел "Селтикс".

Отметим, Фолл является уроженцем Сенегала. Размах его рук составляет 254 сантиметра. Спортсмену даже не нужно прыгать, чтобы забить мяч в кольцо сверху.

Фолл является одним из самых высоких баскетболистов в истории НБА. Такой же рост ранее был у румына Георге Мурешана и суданца Мануте Бола.