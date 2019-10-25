Менеджер Нурмагомедова ответил Макгрегору

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова отреагировал на высказывание ирландца о жителях Дагестана. В четверг во время пресс-конференции в Москве бывший чемпион UFC заявил, что дагестанцы всегда "убегают и дерутся только с тем, кого точно победят".

Слова Макгрегора вызвали скандал, а ночью под его гостиницей собралась толпа дагестанцев. Ирландец к ним не вышел. Абдель-Азиз сегодня заявил, что никакие слова Конора не заставят Хабиба провести бой-реванш, а также рассказал об отношениях с дагестанцами.

"Единственное, что я могу сказать насчет этого народа, то это честь и благородие, никогда за эти годы я не встречал ни одной плохой персоны. Какой-то ирландский баран не имеет право высказаться так низко про этот легендарный народ", - написал Абдель-Азиз в Instagram.