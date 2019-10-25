16-летняя легкоатлетка в США Нур Александрия Абукарам была дисквалифицирована из-за того, что использовала во время соревнований хиджаб. Инцидент произошел в штате Огайо. Организаторы турнира дали девушке финишировать в беге на 5 километров, но аннулировали ее результат.
"Это самый худший кошмар, который может быть. Я соревновалась, а потом была дисквалифицирована из-за того, что я люблю. Почему я должна пожертвовать своей религией ради бега?" - приводит CNN слова спортсменки.
Организаторы приняли решение о дисквалификации из-за того, что ношение хиджаба нарушает правила экипировки. В ассоциации школ Огайо сообщили, что Абукарам должна была получить специально разрешение. Сама легкоатлетка заявила, что никогда прежде не сталкивалась с подобными проблемами.
Ранее в матче между женскими командами соперницы помогли футболистке поправить хиджаб.
Макрон и Меркель не смогли убедить Путина пойти на встречу в "нормандском формате". Между тем в Донбассе наступает совсем другая политическая реальность.