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"Сочи" прервал восьмиматчевую серию поражений в КХЛ

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"Сочи" во Владивостоке обыграл "Адмирал" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей по шайбе забросили Илья Крикунов, Дмитрий Архипов и Сергей Шмелев.

Сочинский клуб прервал серию из восьми поражений подряд. Команда ушла с последнего место в таблице Западной конференции КХЛ. Хуже "Сочи" в этом чемпионате идут минское и рижское "Динамо".

Темы кхл хоккей хк сочи
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