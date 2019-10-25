"Сочи" во Владивостоке обыграл "Адмирал" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей по шайбе забросили Илья Крикунов, Дмитрий Архипов и Сергей Шмелев.
Сочинский клуб прервал серию из восьми поражений подряд. Команда ушла с последнего место в таблице Западной конференции КХЛ. Хуже "Сочи" в этом чемпионате идут минское и рижское "Динамо".
Макрон и Меркель не смогли убедить Путина пойти на встречу в "нормандском формате". Между тем в Донбассе наступает совсем другая политическая реальность.