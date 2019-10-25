Российский футболист вспомнил, как Ходорковский убил льва

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников вспомнил о поездке в Африку 16-летней давности. Во время сафари игрок опасался бегемотов, которые убивали туристов.

Также Сенников рассказал о том, что перед его приездом в Африку там побывал бизнесмен Михаил Ходорковский. По словам гида, сопровождавшего футболиста, олигарх убил в Африке льва.

"Нам рассказывали, что Ходорковский захотел убить льва. И убил. Наверное, для этого нужно быть смелым человеком. Лично мне было бы жаль животное", - заявил Сенников.

В октябре 2003 года Ходорковский был арестован в Новосибирске. Экс-владелец "ЮКОСа" был наказан лишением свободы по семи статьям уголовного кодекса.