Участницы матча женской лиги Западной Азии стали известны благодаря своему поступку. На поле вышли иорданская команда "Шабаб аль-Одорн" и "Арабский православный клуб". Иорданские футболистки были одеты в хиджабы.
В один из моментов у одной из иорданок спал хиджаб. Соперницы окружили девушку, чтобы та смогла поправить одежду. Видео уже стало вирусным.
Спортсменки из мусульманских стран зачастую принимают участие в национальной одежде.
Макрон и Меркель не смогли убедить Путина пойти на встречу в "нормандском формате". Между тем в Донбассе наступает совсем другая политическая реальность.