Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб

Участницы матча женской лиги Западной Азии стали известны благодаря своему поступку. На поле вышли иорданская команда "Шабаб аль-Одорн" и "Арабский православный клуб". Иорданские футболистки были одеты в хиджабы.



Иорданская футболистка и хиджаб.

В один из моментов у одной из иорданок спал хиджаб. Соперницы окружили девушку, чтобы та смогла поправить одежду. Видео уже стало вирусным.

Спортсменки из мусульманских стран зачастую принимают участие в национальной одежде.