Сафонов признан лучшим вратарем Лиги Европы на этой неделе

УЕФА опубликовал свою версию сборной недели в Лиге Европы. В состав попал голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. В четверг его команда обыграла на выезде турецкий "Трабзонспор" со счетом 2:0.
Также в символической сборной защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов и украинский форвард "Гента" Роман Яремчук. Футболист, который имеет неоднозначное отношение к России, в игре с немецким "Вольфсбургом" сделал дубль.
Символическая сборная недели Лиги Европы:
В четверг была представлена сборная недели в Лиге чемпионов. В ее состав вошел украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий.
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