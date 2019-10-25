Сафонов признан лучшим вратарем Лиги Европы на этой неделе

УЕФА опубликовал свою версию сборной недели в Лиге Европы. В состав попал голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. В четверг его команда обыграла на выезде турецкий "Трабзонспор" со счетом 2:0.

Также в символической сборной защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов и украинский форвард "Гента" Роман Яремчук. Футболист, который имеет неоднозначное отношение к России, в игре с немецким "Вольфсбургом" сделал дубль.

Символическая сборная недели Лиги Европы:

вратарь — Матвей Сафонов ("Краснодар"),

защитники — Серхио Эскудеро ("Севилья"), Артем Шабанов ("Динамо" Киев), Оуэн Вейндал ("АЗ Алкмаар"), Айлтон ("Карабах"),

полузащитники — Дани Кинтана ("Карабах"), Тен Копмейнерс ("АЗ Алкмаар"), Франко Васкес ("Севилья"),

нападающие — Николя Пепе ("Арсенал"), Роман Яремчук ("Гент"), Уссама Идрисси ("АЗ Алкмаар").

В четверг была представлена сборная недели в Лиге чемпионов. В ее состав вошел украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий.