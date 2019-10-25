Русский боец Минеев вступился за дагестанцев перед Макрегором

Российский боец ММА Владимир Минеев высказался по поводу слов ирландца Конорма Макгрегора о дагестанцах. Бывший чемпион UFC в четверг провел пресс-конференцию в Москве, во время которой заявил, что представители Дагестана "убегают и дерутся только с теми, кого могут победить". Таким образом Конор пытался зацепить Хабиба Нурмагомедова.



Владимир Минеев рассказал о Коноре Макгрегоре.

Высказывания ирландца вызвали скандал. Ночью у его отеля собралась толпа дагестанцев, но они так и не дождались Макгрегора.

Минеев свой ответ опубликовал в Instagram. Он назвал ирландца "конченным алкоголиком и наркоманом".

"В ходе этой пресс-конференции он нелестно высказался об одном братском народе и республике, в которой я провожу много времени, живу и тренируюсь. Все люди, которые находились в этом зале и аплодировали, тоже конченные черти", - заявил Минеев.