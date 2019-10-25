Трусова заявила четыре четверных прыжка на Гран-при Канады

Фигуристка Александра Трусова в произвольной программе на Гран-при Канады сделает попытку исполнить четыре четверных прыжка. По официальной информации, на свое выступление она заявила: лутц, сальхов, каскад четверной тулуп+тройной тулуп, каскад четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов.
На тренировке перед турниром 15-летняя Трусова чисто исполнила все прыжки. Короткую программу фигуристки покажут сегодня в 22.38 по московскому времени.
На первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе победу одержала 15-летняя Анна Щербакова. В своей программе она выполнила два четверных прыжка.
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