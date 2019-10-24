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Источник Правда.Ру

Дзюба занимает третье место по системе "гол+пас" в Европе

Спорт » Командные виды » Футбол print

Норвежский вундеркинд "Зальцбурга" Эрлинг Холанд занимает лидирующую позицию в рейтинге "гол+пас" среди футболистов, выступающих в европейских чемпионатах. На его счету 25 очков. Вторым в это списке идет форвард голландского ПСВ Дониэл Мален (23 очка).

Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.

Дзюба делит третье место со следующими футболистами:

  • Майкл Линдл ("Вольфсбергер"),
  • Кристоф Монщейн ("Аустрия"),
  • Альфредо Морелос ("Рейнджерс"),
  • Душан Тадич ("Аякс"),
  • Шон Вайсманн ("Вольфсбергер").

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Темы футбол фк зенит артем дзюба эрлинг холанд
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