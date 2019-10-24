Дзюба занимает третье место по системе "гол+пас" в Европе

Норвежский вундеркинд "Зальцбурга" Эрлинг Холанд занимает лидирующую позицию в рейтинге "гол+пас" среди футболистов, выступающих в европейских чемпионатах. На его счету 25 очков. Вторым в это списке идет форвард голландского ПСВ Дониэл Мален (23 очка).

Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.

Дзюба делит третье место со следующими футболистами:

Майкл Линдл ("Вольфсбергер"),

Кристоф Монщейн ("Аустрия"),

Альфредо Морелос ("Рейнджерс"),

Душан Тадич ("Аякс"),

Шон Вайсманн ("Вольфсбергер").

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