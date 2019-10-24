Слуцкий отстранил от тренировок оскорбившего его футболиста

Тренерский штаб "Витесса" принял решение отстранить от тренировок футболиста Ришедли Базура. На вчерашней тренировке 23-летний голландец вступил в конфликт с Джей-Роем Гротом, после чего ушел в раздевалку и оскорбил главного тренера Леонида Слуцкого.

Технический директор "Витесса" Мо Аллах заявил, что клуб примет решение по скандальному футболисту позже. Для команды является приоритетом то, что футболисты будут готовиться к очередной игре в спокойной обстановке.

Базур считался одним из самых талантливых в своем возрасте и даже имеет опыт выступлений в сборной Голландии (6 матчей). После школ "ПСВ" и "Аякса" он выступал в составе амстердамской команды, а в начале 2017 года перешел в "Вольфсбург" за 12 млн евро. Закрепиться в составе немецкой команды он не смог, после чего отправился по арендам - "Порту-Б", "Утрехт", а теперь "Витесс".

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