Защитник "Зенита" Ракицкий попал в сборную Лиги чемпионов

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий включен УЕФА в состав сборной недели в Лиге чемпионов. В среду футболист забил красивый гол в ворота "Лейпцига", что не помогло российскому клубу заработать очки. Немецкая команда выиграла со счетом 2:1.
В сборную недели в Лиге чемпионов попали три футболиста "Тоттенхэма". Команда выглядит следующим образом:
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