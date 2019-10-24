Защитник "Зенита" Ракицкий попал в сборную Лиги чемпионов

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий включен УЕФА в состав сборной недели в Лиге чемпионов. В среду футболист забил красивый гол в ворота "Лейпцига", что не помогло российскому клубу заработать очки. Немецкая команда выиграла со счетом 2:1.

В сборную недели в Лиге чемпионов попали три футболиста "Тоттенхэма". Команда выглядит следующим образом:

вратарь - Гассанига ("Тоттенхэм")

защитник - Лаймер ("Лейпциг"), Ракицкий ("Зенит"), де Фрай ("Интер")

полузащитники - Ламела ("Тоттенхэм"), Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Ди Мария ("ПСЖ")

атакующие полузащитники - Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Стерлинг ("Манчестер Сити")

нападающие - Мертенс ("Наполи"), Мбаппе ("ПСЖ").

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