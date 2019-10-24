Суд отклонил апелляцию Малосолова на решение по твиту про "обезьяну"

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу болельщика ЦСКА Андрея Малосолова на решение оштрафовать его на 20 тыс. рублей за твит про бывшего футболиста "Спартака" Луиса Адриано. Фанат армейцев во время игры между командами назвал бразильца "обезьяной".

Адвокат Малосолова сообщил, что будет подавать кассационную жалобу, сообщает "Чемпионат". Болельщик ЦСКА продолжает утверждать, что не закладывал в свое сообщения расистского характера.

Иск в суд против Малосолова подал московский "Спартак". Против Малосолова было открыто дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

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