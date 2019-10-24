Сын Аркадия Ротенберга вызван в сборную России на серию с канадцами

Тренерский штаб молодежной сборной России огласил состав на CIBC Canada Russia Series, которая пройдет с 5 по 15 ноября. В списке 28 хоккеистов. Еще 8 игроков присоединятся к команде в Канаде.

Среди вызванных на подготовительный сбор есть игрок питерского "Динамо" Павел Ротенберг, сын бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Аркадий Ротенберг - владелец компании "Стройгазмонтаж". Первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) является Роман Ротенберг, племянник Аркадия и двоюродный брат Павла. Еще один брат Павла - Борис - футболист "Локомотива".

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