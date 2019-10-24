УЕФА оштрафовал Францию за неуважение к гимну Албании

УЕФА вынес решение оштрафовать Федерацию футбола Франции за задержку перед началом матча с Албанией и ошибку с гимном этой страны. Организаторы вместо албанского включили композицию с гимном Андорры.

Из-за этого отборочный матч Евро-2020 начался с задержкой. Футболисты сборной Албании отказались начинать игру до исправления ошибки. Штраф от УЕФА составил 20 тысяч евро.

Матч завершился победой Франции со счетом 4:1. "Трехцветные" занимают второе место в своей группе наряду с Турцией. Албания лишилась шансов на выход в финальную часть.

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