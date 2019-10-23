12-летняя фигуристка Самоделкина сделала каскад с тройным акселем

12-летняя фигуристка Софья Самоделкина сделала редкий каскад на тренировке. Она исполнила комбинацию тройной аксель - ойлер - тройной сальхов. Видео опубликовано в Instagram тренера девушки Александра Кравцова.
Тройной аксель считается очень сложным прыжком. На взрослом уровне его исполняют Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.
Самоделкина - чемпионка Москвы в своем возрасте. Ранее "Правда.Ру" сообщала о Веронике Жилкиной, которая выполнила четверной сальхов.
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