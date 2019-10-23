Полиция опубликовала видео из камеры погибшего футболиста Вшивкова

Телеграм-канал 112 опубликовал видеозапись из камеры, в которой содержался погибший 36-летний футболист Иван Вшивков. Судя по записи, версия МВД о причинах смерти выглядит правдоподобной.



Видео из камеры футболиста Ивана Вшивкова.

Ранее в полиции сообщили, что Вшивков устроил дебош в камере. Он вырвал радиатор отопления, из-за чего получил ожог кипятком. Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Родственники 36-летнего футболиста "Прогресса" не поверили в эту версию и заявили, что в гибели мужчины виноваты полицейские.

На видеозаписи Вшивков устраивает дебош в камере и провоцирует драку с сокамерником. Полиция разнимает драку и переводит Ивана в другую камеру. Там он, по все видимости, пытается выбить дверь и сбить видеокамеру. На этом видеозапись прерывается.

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