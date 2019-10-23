Шубенков выиграл золото Всемирных военных игр

Легкоателт Сергей Шубенков победил в забеге на 110 метров с барьерами на Всемирных военных играх, которые проходят в китайском Ухане. В финале он показал результат 13,40 секунды.
Шубенков выступал под российским флагом. Это произошло впервые с 2015 года. Ранее победу на этом турнире одержала прыгунья в высоту Мария Ласицкене.
Сборная России с 2015 года лишена права выступать под своим флагом из-за отстранения ВФЛА. Легкоатлеты получают допуск у IAAF и не могут использовать российскую символику на стартах.
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