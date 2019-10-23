Подчуфарова не успеет перейти в сборную Словении в этом году

Россиянка Ольга Подчуфарова не сможет перейти в сборную Словении до начала сезона-2019/20. Задержка связана с тем, что Международный союз биатлонистов (IBU) ужесточил правила перехода из одной команды в другую. Процедура может быть завершена не ранее января, сообщил в интервью ТАСС глава словенских биатлонистов Блаж Репинц.

Функционер подчеркнул, что вопрос с Союзом биатлонистов России уже решен. Теперь спортсменке необходимо получить словенское гражданство. Подчуфарова может претендовать на ускоренную процедуру, но есть юридические нюансы. Ассоциация лыжного спорта Словении должна предоставить весомые доказательства того, что спортсменка действительна нужна Словении.

Подчуфарова начала выступления в Кубке мира в 2013 году. На ее счету два личных подиума (1 золото, 1 бронза) и два подиума в эстафетных гонках (2 бронзы). Лучший результат в общем зачете Кубка мира - 16-е место по итогам сезона-2015/16.

На чемпионате мира-2017 в Хохфильцене Подчуфарова заняла третье место в смешанной эстафете. Прошлый сезон 27-летняя россиянка пропустила, а лучшей из словенок стала Уршка Пое (98-е место в общем зачете).

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