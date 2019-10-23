Сегодня Португалия может обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия и Португалия продолжают борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Эта позиция дает право делегировать в групповой этап Лиги чемпионов дополнительную команду. В этом сезоне от России в ЛЧ принимают участие "Зенит" и "Локомотив", а от Португалии - "Бенфика".

На счету России коэффициент 43,549, у Португалии - 43,449. Сегодня наша страна может потерять шестую строчку. Произойдет это в том случае, если "Зенит" потеряет очки в выездном матче с "Лейпцигом", а "Бенфика" наберет больше в домашней игре с "Лионом".

Напомним, за победу в матче начисляется 2 очка в таблицу, за ничью - 1. Затем очки делятся на количество команд, которые стартовали в сезоне. Для России 1 очко "весит" 0,166, для Португалии - 0,2.

Во вторник "Локомотив" уступил "Ювентусу" (1:2) и не принес очков России. Кроме "Зенита", в еврокубках принимают участие "Краснодар" и ЦСКА, которые свои матчи Лиги Европы проведут в четверг.

За Португалию в Лиге Европы выступают "Порту", "Брага", "Гимарайнш" и "Спортинг".

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