Туктамышева обещает подумать над программой под Аллегрову

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как относится к предложению сделать программу под одну из композиций Ирины Аллегровой. Болельщики хотели бы увидеть ее в образе "Императрицы".

"Думаю, иностранцы не поймут (смеется). Не будет такого восприятия, как в России. Но если будут какие-то шоу по России, то об этом можно будет подумать", - заявила Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. После этого фигуристка не добивалась столь высоких результатов и не смогла отправиться на Олимпиаду-2018.

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