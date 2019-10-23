Туктамышева обещает подумать над программой под Аллегрову

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как относится к предложению сделать программу под одну из композиций Ирины Аллегровой. Болельщики хотели бы увидеть ее в образе "Императрицы".
"Думаю, иностранцы не поймут (смеется). Не будет такого восприятия, как в России. Но если будут какие-то шоу по России, то об этом можно будет подумать", - заявила Туктамышева.
Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. После этого фигуристка не добивалась столь высоких результатов и не смогла отправиться на Олимпиаду-2018.
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