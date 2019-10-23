11-летняя российская фигуристка сделала четверной сальхов без удочки

11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина на тренировке исполнила четверной сальхов. У спортсменки, которая занимается в группе Эттери Тутберидзе, получилось исполнить элемент без "удочки" - удерживающего устройства, на котором фигуристы разучивают прыжки.



11-летняя Вероника Жилина.

Четверной сальхов не всегда получается даже у взрослых спортсменок. Ранее фигуристка выполнила сложный тройной аксель.

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