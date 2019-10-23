Видео дубля Дибалы, который отправил "Локомотив" в нокаут

"Ювентус" обыграл "Локомотив" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 2:1. Железнодорожники выигрывали большую часть игры после того, как на 30-й минуте гол забил Алексей Миранчук. Но все усилия столичной команды перечеркнул дубль аргентинца Пауло Дибалы. Он забил два мяча а две минуты и отправил "Локо" в нокаут.



"Ювентус" - "Локомотив". Дубль Дибалы

"Локомотив" в трех матчах набрал три очка. Команда занимает третье место в таблице, уступая "Атлетико" и "Ювентусу", у которых по семь очков. В следующем туре 6 ноября "Локо" примет туринцев на своем поле.

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