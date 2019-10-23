Будущая словенка Подчуфарова назвала российский спорт цирком

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, ранее выступавшая за сборную России, рассказала о причинах перехода в сборную Словении. Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) одобрил смену спортивного гражданства. Решение теперь должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU).

Подчуфарова оставила сообщение в Instagram, в котором указала, что не подвержена.влиянию общественного мнения. Биатлонистка сравнила российский спорт с цирком.

"В восприятии болельщиков весь наш спорт - это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все - шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор", - написала спортсменка.

Подчуфарова начала выступления в Кубке мира в 2013 году. На ее счету два личных подиума (1 золото, 1 бронза) и два подиума в эстафетных гонках (2 бронзы). Лучший результат в общем зачете Кубка мира - 16-е место по итогам сезона-2015/16.

На чемпионате мира-2017 в Хохфильцене Подчуфарова заняла третье место в смешанной эстафете. Прошлый сезон 27-летняя россиянка пропустила, а лучшей из словенок стала Уршка Пое (98-е место в общем зачете).

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