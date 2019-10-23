Портал footyheadlines.com, который специализируется на игровых формах спортивных команд, опубликовал эскиз экипировки сборной России, которая будет использована на Евро-2020. Официальная презентация формы состоится позже.
Первый комплект выполнен в красном цвете с высоким воротником белого цвета. Рукава исполнены в красном, синем и белом цветах. Экипировку подготовила компания adidas.
Сборная России досрочно вышла в финальную часть Евро-2020. Команда сыграет в группе В, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Будущих соперников россияне узнают в декабре во время жеребьевки.
В ноябре команда проведет домашний матч с Бельгией и выездной против Сан-Марино. В случае победы над бельгийцами с разницей в три мяча (или счетом 2:0) команда Черчесова займет первое место
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